Üsküdar'da 4 katlı binanın balkonunda çökme: Apartman tahliye edildi

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 02:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Üsküdar Çengelköy mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonunda yarısında çökme meydana geldi. Apartman sakinleri çatırdama seslerinin gelmesiyle dışarıya çıkarken, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kolonlarda çatlaklar tespit etmesi üzerine apartmanı tahliye etti.