Bahçelievler'de 5 katlı binada çökme paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın bitişiğindeki inşaat kazısı nedeniyle temelde hasar oluştu. Çökme riski nedeniyle olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edilirken apartman sakinleri tahliye edildi. Ekipler tarafından bina mühürlendi.
Bahçelievler'de Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bitişiğindeki inşaat nedeniyle apartmanın temelinde hasar oluştu. Çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina ekipler tarafından tahliye edildi.
BİNA MÜHÜRLENDİ
Belediye ekipleri, temelde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.
Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı, 10 dairede ise oturulmaya devam edildiği, olayın ardından binanın mühürlendiği öğrenildi.