Bahçelievler'de 5 katlı binada çökme paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 23:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın bitişiğindeki inşaat kazısı nedeniyle temelde hasar oluştu. Çökme riski nedeniyle olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edilirken apartman sakinleri tahliye edildi. Ekipler tarafından bina mühürlendi.