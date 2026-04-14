Dehşet dolu anlar! 'Akşam çay içmeye geleceğiz' tehdidiyle ev kurşunladı

Beyoğlu’nda 28 yaşındaki Seyit S., eski kız arkadaş meselesi yüzünden husumetli olduğu Eray Ç.’nin baba ocağını kask takıp kurşunladı. "Akşam çay içmeye geleceğiz" diyerek dehşet saçan saldırgan, üzerindeki çelik yelekle kıskıvrak yakalandı. Poliste 11 suç kaydı bulunan ve 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Seyit S. tutuklandı.

Olay 12 Mart Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı bir şüpheli sokağa gelerek Eray Ç.'nin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtıktan sonra aynı güzergahı kullanarak olay yerinden kaçtı. BEYOĞLU'NDA KURŞUNLAMA DEHŞETİ! Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kurşunlanma olayının yaşandığı bölge (DHA) 'AKŞAM ÇAY İÇMEYE GELECEĞİZ' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ İddiaya göre Seyit S. ile Eray Ç. arasında eski kız arkadaşı nedeniyle husumet bulunduğu, şüphelinin olaydan önce "Akşam çay içmeye geleceğiz" diyerek Eray Ç.'ye tehditte bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ateş açılan evin girişinde 4 mermi izi tespit edilirken, yan binaya 2 kurşun isabet etti; sokakta ise 1 adet boş kovan bulundu.

Saldırgan Seyit S. (DHA) BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Seyit S. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası hareketleri adım adım incelendi. Şüpheli Seyit S., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hacı Ahmet Mahallesi'nde gözaltına alındı.