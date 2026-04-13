Kaza yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi: ‘Sahte takip’ oyunu

Kaza yapanın kabusu dolandırıcılar oldu. Mağdurların kişisel bilgilerini kullanarak sahte takip talepleri oluşturan çetenin yeni yöntemi gün yüzüne çıktı. Trafik cezası ve borç sorgulamasında tek adresin e-Devlet olduğunu hatırlatan uzmanlar, vatandaşı bekleyen büyük tehlikeye karşı uyardı.

Trafik kazası yapmış kişilerin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, 'sigorta şirketi tarafından icra takibi başlatıldı' yalanıyla WhatsApp üzerinden sahte takip talebi göndererek onlarca kişiyi dolandırdı. SABAH'a konuşan mağdurlar dolandırıcıların tuzağını anlattı.

Dolandırıcıların kurbanı olan 64 yaşındaki Çetin Sarıkaya, "Daha önce bir kaza yapmıştım tutanak tutulmuştu aradan 2 ay geçti ve bana kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi kazayla ilgili 25 bin TL ödemem olduğunu ve yapmadığım takdirde hukuki sürecin başlayacağını söyledi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim bu kez benle pazarlık yapmaya başladı. Bana bir IBAN attılar ve 15 bin TL yolladım. Aynı dolandırıcılar 2. Kez yine aradı ve para istediler bu kez tanıdığım bir avukat arkadaşıma danıştım bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim" dedi.

BORÇ MESAJI ATTILAR

28 yaşındaki Taner Altunbaş (28); "Ocak ayında bir trafik kazası geçirdim ve haklı olduğum ortaya çıktı. Bana avukatlık hukuk bürosuna ait bir pdf dosyası şeklinde WhatsApp üzerinden mesaj geldi. Bu dosyanın içeriğinde bir sigorta firmasının ismi, bir avukatın ismi ve borçlu olduğum yazıyordu. Benim T.C kimlik numaram, ismim soy ismim, plakam her şeyim tamamen o dosyanın içeriğinde yazıyordu. Bunu gördükten sonra borçlu olduğumu zannettim ama iletişim kurmadan onlarla hemen kendi avukatımı aradım. Bana e-devlet üzerinden kontrol sağlamamı söyledi ve hiçbir avukatlık hukuk bürosunun bu şekilde ulaşım sağlamadığını, kişisel bilgilerin kanunu gereğince bu şekilde iletişim kurmadıklarını belirtti. Avukatımı aramasam istedikleri parayı yollayacaktım. Çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Avukat İyaz Çimen bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi; "Vatandaşlarımıza ulaşan ekstradan dolandırıcılar türedi. Özellikle son 2 aydır müvekkillerime sahte icra takibine dair takip taleplerini WhatsApp'tan iletmek suretiyle onlardan haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebeke söz konusu. Sanki sigorta şirketinin vekiliymiş gibi gerçek bir avukat ismiyle veyahut da gerçek olmasa bile bir avukat ismiyle onlara ulaşarak onlardan haksız olarak para tahsil etmeye çalışıyorlar.

E-DEVLET'E BAKIN

Avukat Çimen "Bu noktada vatandaşlarımız özellikle kendilerine gelen bu gibi iletileri dikkate almasınlar. E-devlet hesaplarını kontrol etsinler." dedi.