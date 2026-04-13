Polisi ezmeye kalktı, rekoru kırdı: Denizli'de sürücüye 200 bin TL ceza

Denizli’de trafik denetimi sırasında “dur” ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine süren sürücü, nefes kesen takiple yakalandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücüye yaklaşık 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'de bir trafik magandası adeta dehşet saçtı. Pamukkale'de rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri 20 R 2552 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıları hiçe sayan sürücü kaçmak için akılalmaz bir yola başvurdu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Aracını durdurmak yerine gaz pedalına yüklenen sürücü, aracın önünde bulunan polis memurlarının üzerine sürdü. Bir polis memuru, son anda yana sıçrayarak ezilmekten kurtuldu. Tehlikeli manevraların ardından kaçan araç için geniş çaplı takip başlatıldı.

REKOR CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan sürücü gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği ve kamu görevlisine mukavemet ettiği belirlendi.

Olayın bilançosu ağır oldu:

• Araç 60 gün trafikten men edildi.

• Sürücüye yaklaşık 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.