"Ehliyetim alınırsa büyü yapacağım’ dedi, polisin yanıtı gecikmedi

Bursa'da kaza ihbarına giden ekipler, 3.50 promil alkollü sürücüyle karşılaştı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücünün sözleri ise hayrete düşürdü. "Polis teşkilatını hiç bir zaman sevmedim, hala sevmiyorum" diyen alkollü sürücüye polisler de, "Aman sevme, ölüyoruz sev diye" cevabını verdi. İşinin aracıyla olduğunu ve ehliyetinin gitmesiyle sıkıntı yaşayacağını ifade eden sürücü, büyü yapacağını da iddia etti.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak maddi hasarlı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.