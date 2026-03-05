Fatma Nur Çelik’in ismi kendi okuluna verildi! Cani tarafından katledilmişti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı aldı
Ayrıntılar geliyor...