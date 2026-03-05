Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! 17 yaşındaki caninin polislere ilk sözü ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Görev yaptığı okulda öğrencisi Furkan Samet B. tarafından bıçaklanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüne ilişkin çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki saldırganın 20 aydır şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesinin isteğiyle Eylül 2025'te okuldan kaydının alındığı öğrenildi. 3 kişiyi bıçaklayan caninin, gözaltına alınırken polislere söylediği sözler ise herkesi şaşkına çevirdi.

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olay tüm eğitim camiasını ve ülkeyi yasa boğdu. 17 yaşındaki Fatih Samet B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep A. (52) ile 9. Sınıf öğrencisi Salih K.'yı (15) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KASTEN ÖLDÜRMEK VE YARALAMADAN TUTUKLANDI Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şüpheli Furkan Samet B. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmedildi. Şüphelinin korkunç olayı gerçekleştirdiği okuldaki kaydının ailesi tarafından 2025 Eylül ayında silindiği, okula arada bir öğretmenlerle görüşmek için geldiği öğrenildi.

"SINIFA GİRİP İLK GÖRDÜĞÜME SALDIRDIM" Olay günü de sevgilimden ayrıldığım için rehber öğretmeni ile görüşmeye geldim diyen Furkan Samet B. Koku dolu anları kendi ağzından şu sözlerle anlatmıştı. "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum.