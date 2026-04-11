Bodrum'daki iş insanı cinayetinde karar!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çuval içinde cesedi bulunan iş insanı Ümit Erol’un öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, 4 sanığa ise 10’ar ay hapis cezası verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda çuvalda cesedi bulunan emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Hasan Tahsin Akbal (34) ile Burak Aydoğan (32) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan 2'si beraat ederken, 4'ü de 10'ar ay hapis cezası aldı.
Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 28 Haziran 2022'de saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde; toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi. Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde oturan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek, 25 Haziran'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal K., Gökhan İ., Erkan D., anestezi teknikeri Burak Aydoğan, Aybars Talu S., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyutup, tabancayla vurduktan sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup, 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, Aybars Talu S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümit Erol'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, itiraz sonrası şüpheliler Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S., serbest bırakıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal K., Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
KİN BESLEDİ, İÇECEĞİNE İLAÇ KATIP UYUTTU
İddianamede; Hasan Tahsin Akbal'ın öldürülen Ümit Erol ile münasebetinin annesi Fatma Nihal K. ile olan oto- kiralama işindeki ortaklığından ileri geldiği, ortaklığın bozulmasından sonra da devam ettiği belirtildi. Burak Aydoğan'ın savcılıktaki beyanında Hasan Tahsin Akbal'ın annesinin parasını vermemesi nedeniyle Ümit Erol'a kin güttüğünü söylediğine iddianamede yer verildi.