Bodrum'daki iş insanı cinayetinde karar!

Fotoğraf: DHA

Hasan Tahsin Akbal'ın, olay günü 20 Haziran'da Ümit Erol'u annesinin ortağı olduğu oto-kiralama şirketine çağırdığı, güttüğü kin nedeniyle de içeceğine arkadaşı anestezi teknikeri olan Burak Aydoğan'dan temin ettiği ilaçları katarak, etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından da sonradan yanlarına gelen Aydoğan ile Erol'u otomobile taşıdıklarına da iddianamede yer verildi. Aydoğan'ın otomobilde Erol'un koluna uyku ilacı enjekte ederek, kendisini savunamayacak hale gelmesini sağladığı vurgulandı.

ORMANA GÖTÜRÜP OTOMOBİLİN İÇİNDE VURMUŞ

Hasan Tahsin Akbal, ardından Aydoğan'ı yol üzerinde bir yere bıraktıktan sonra baygın haldeki Erol'u Kızılağaç tarafındaki ormana götürüp, otomobilin içinde göğsüne ateş ederek yaraladığı belirtildi. Akbal'ın ardından Erol'u ormana atıp, tekrar oto-kiralama yaptıkları iş yerine döndüğünün HTS kayıtlarından belirlendiği de iddianameye girdi. Akbal'ın bir süre sonra Erol'un öldüğünden emin olmak için çalışanı Gökhan İlkay ile ormana gittiği belirtildi.

'BEBEĞİNİN TEDAVİSİ İÇİN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİLER' İDDİASI

Hasan Tahsin Akbal'ın burada Gökhan İlkay ile henüz ölmeyen Erol'u birlikte öldürdükleri kaydedildi. Akbal'ın ardından da annesi Fatma Nihal K. ile cesedin ortadan kaldırılması ve suçu üstlenmesi için önceden tanıdıkları Erkan D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadettikleri ifade edildi. Teklifi kabul eden Erkan D.'nin cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için Fatma Nihal K.'den battaniye istediği de iddianameye girdi. Erkan D.'nin arkadaşları Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'den yardım aldığı da iddianamede yer buldu.