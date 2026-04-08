Hakan Çakır cinayeti davasında karar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z. 32 yıl, baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis cezası ve 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



23 yaşındaki Hakan Çakır, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, annesi ve kız kardeşiyle eve giderken uğradıkları sözlü taciz sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İkisi suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklardan suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z.'ye 25 yıl, 17 yaşındaki B.S.Z.'ye 32 yıl, baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal'e ise müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ KORUMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenlemişti.

10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün, yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri, şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmişti.