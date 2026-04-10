Özge Bedir cinayetinde karar! Kocaya beraat, sevgilisi ve arkadaşına müebbet

Burdur'da iki çocuk annesi Özge Bedir'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Adnan Bedir (35), beraat etti, tutuklu sanıklar Seray Öztürk (25) ile Tülay Alan (22) ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Özge Bedir'in ailesi, beraat kararına tepki gösterdi.

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu sonrası şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü, Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı.

Olay geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yatakta uyuyan 36 günlük bebek, polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarıda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Şüpheliler hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tülay Alan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma', Seray Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', Adnan Bedir'in de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"TORUNUM HER GECE AĞLIYOR"

Duruşmada söz alan Özge Bedir'in annesi Şefike Çetin, "Torunum her gece ağlıyor. 'Annemi görmek istiyorum. Annem bu kadar geç kalmazdı' diyor. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.