İstanbul'da dolu alarmı! İki ilçede etkili oldu

İstanbul'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İki ilçede etkili olan dolu yağışı nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü. Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.