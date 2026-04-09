Ankara'ya kar, İstanbul'a sağanak! Meteoroloji'den 42 il için sarı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkili olacak yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle doğu ve iç kesimlerde risk oluşturan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son raporlar, Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla bir "hava karmaşası" yaşanacağını gösteriyor. Baharın ortasında kışın sert yüzünü göreceğimiz, selden çığa, zirai dondan fırtınaya kadar pek çok riskin bir arada bulunduğu kritik bir sürece giriyoruz.
İşte bölge bölge, il il dikkat etmeniz gerekenlerin detayları:
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Yağışların bazı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren ise Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yağışların şiddetini artıracağı öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.
SICAKLIKLAR BATI VE GÜNEYDE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve güney kesimlerde 4 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerden eseceği, Marmara ile batı kesimlerde zamanla kuzeyli yönlere döneceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
DON, ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda riskin arttığına dikkat çekiliyor.