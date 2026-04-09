Ankara'ya kar, İstanbul'a sağanak! Meteoroloji'den 42 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son raporlar, Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla bir "hava karmaşası" yaşanacağını gösteriyor. Baharın ortasında kışın sert yüzünü göreceğimiz, selden çığa, zirai dondan fırtınaya kadar pek çok riskin bir arada bulunduğu kritik bir sürece giriyoruz.

İşte bölge bölge, il il dikkat etmeniz gerekenlerin detayları:

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların bazı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yağışların şiddetini artıracağı öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.