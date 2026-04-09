CANLI YAYIN

Ankara'ya kar, İstanbul'a sağanak! Meteoroloji'den 42 il için sarı alarm

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkili olacak yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle doğu ve iç kesimlerde risk oluşturan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son raporlar, Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla bir "hava karmaşası" yaşanacağını gösteriyor. Baharın ortasında kışın sert yüzünü göreceğimiz, selden çığa, zirai dondan fırtınaya kadar pek çok riskin bir arada bulunduğu kritik bir sürece giriyoruz.

İşte bölge bölge, il il dikkat etmeniz gerekenlerin detayları:

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların bazı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yağışların şiddetini artıracağı öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

SICAKLIKLAR BATI VE GÜNEYDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve güney kesimlerde 4 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

Haftalık hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerden eseceği, Marmara ile batı kesimlerde zamanla kuzeyli yönlere döneceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

DON, ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda riskin arttığına dikkat çekiliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ ÜRETİCİYİ UYARDI

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

42 ilde sarı alarm verildi! (Fotoğraf: MGM)

42 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği il sayısı 42'ye ulaştı. Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve tarımsal faaliyetlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Uyarı yapılan iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Kilis.

9 Nisan hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

VATANDAŞLARA "TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı. Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi.

🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
Marmaraİstanbul12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Edirne14°CÖğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Çanakkale14°CÖğle saatlerinden sonra yerel yağmur
Sakarya15°CÖğle ve gece saatlerinde sağanak
Egeİzmir17°CKuzeyi hariç yerel sağanak
Manisa16°CÖğleden sonra sağanak
Afyonkarahisar11°CÖğle saatlerinde yağmur
Muğla15°CAralıklı sağanak
AkdenizAntalya21°CÖğleden sonra sağanak, batıda kuvvetli
Adana21°CGök gürültülü sağanak
Hatay19°CYer yer kuvvetli sağanak
Burdur14°CÖğleden sonra sağanak
İç AnadoluAnkara11°CYağmur, gece karla karışık yağmur
Konya14°CAralıklı yağmur ve sağanak
Eskişehir12°CÖğle saatlerinde yağmur
Çankırı12°CGece karla karışık yağmur ve kar
Batı KaradenizBolu10°CYağmur, yükseklerde kar
Düzce14°CÖğle ve gece yağmur
Zonguldak12°CÖğleden sonra yağmur
Kastamonu11°CYükseklerde karla karışık yağmur
Orta & Doğu KaradenizSamsun14°CÖğleden sonra sağanak
Trabzon12°CSabah ve gece yağmur
Rize13°CÖğle ve gece yağmur
Amasya15°CGece karla karışık yağmur
Doğu AnadoluErzurum4°CAkşam karla karışık yağmur ve kar
Kars4°CKarla karışık yağmur ve kar
Van9°CYağmur, yükseklerde kar
Malatya13°CAkşam yağmur
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır16°CGök gürültülü sağanak
Gaziantep16°CSağanak yağış
Şanlıurfa17°CGök gürültülü sağanak
Siirt12°CYer yer kuvvetli yağış

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın