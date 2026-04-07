60 km hızla esen karayel geliyor, kar kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları hafta ortasından itibaren etkisini artıracak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski öne çıkıyor. Marmara için ise soğuk hava dalgasıyla birlikte zirai don uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde bahar havası yerini hareketli ve riskli bir meteorolojik tabloya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan son veriler; sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve özellikle Marmara Bölgesi için zirai don riskine işaret ediyor.
İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve hayati önem taşıyan uyarıların detayları:
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: GÜNEYDOĞU VE OSMANİYE DİKKAT
Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ YÜKSEK KESİMLERDE DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski sürüyor. Bölgede bulunan yerleşimler ve bu alanları kullanan vatandaşlar için kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak kuzeyden gelecek soğuk hava dalgası, özellikle Marmara Bölgesi'nde hissedilir bir düşüşe neden olacak.
RÜZGAR BATI KARADENİZ'DE KUVVETLENECEK
Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Batı Karadeniz'de kuzeybatı yönlü rüzgarların yer yer 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA İÇİN ZİRAİ DON ALARMI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk havanın etkisine gireceği bildirildi.
Bu sistemle birlikte özellikle perşembe gecesinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde zirai don riski öne çıkıyor. Kocaeli'nin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orta kuvvette don hadisesi bekleniyor.
ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI
Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta çiftçiler olmak üzere tüm ilgililerin tedbirli olması istendi. Tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Marmara
|Çanakkale
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Edirne
|22°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|İstanbul
|16°C
|Parçalı, çok bulutlu, akşam ve gece sağanak
|Sakarya
|21°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
|Ege
|Afyonkarahisar
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|İzmir
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Manisa
|22°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Muğla
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Akdeniz
|Antalya
|20°C
|İç kesimler sağanak ve gök gürültülü
|Burdur
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Hatay
|19°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü
|Adana
|20°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü
|İç Anadolu
|Ankara
|16°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
|Çankırı
|20°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
|Eskişehir
|17°C
|Öğleden sonra ve gece sağanak
|Konya
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Batı Karadeniz
|Bolu
|15°C
|Öğleden sonra sağanak
|Düzce
|20°C
|Aralıklı sağanak
|Kastamonu
|17°C
|Öğleden sonra sağanak
|Zonguldak
|16°C
|Aralıklı sağanak
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|21°C
|Akşam saatlerinden sonra sağanak
|Rize
|16°C
|Gece sağanak
|Samsun
|17°C
|Akşam saatlerinden sonra sağanak
|Trabzon
|15°C
|Gece sağanak
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|10°C
|Sağanak, yüksekler karla karışık
|Kars
|10°C
|Sağanak, yüksekler karla karışık
|Malatya
|16°C
|Öğleden sonra sağanak
|Van
|10°C
|Öğleden sonra sağanak
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|15°C
|Yerel kuvvetli sağanak
|Gaziantep
|17°C
|Aralıklı sağanak
|Siirt
|12°C
|Yerel kuvvetli sağanak
|Şanlıurfa
|15°C
|Yerel kuvvetli sağanak