60 km hızla esen karayel geliyor, kar kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı

Türkiye genelinde bahar havası yerini hareketli ve riskli bir meteorolojik tabloya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan son veriler; sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve özellikle Marmara Bölgesi için zirai don riskine işaret ediyor.

İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve hayati önem taşıyan uyarıların detayları:

Doğu Anadolu'da çiçek açan ağaçlar, nisan ayında etkili olan kar yağışı altında kaldı. (Fotoğraf:AA)

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.