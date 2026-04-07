60 km hızla esen karayel geliyor, kar kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları hafta ortasından itibaren etkisini artıracak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski öne çıkıyor. Marmara için ise soğuk hava dalgasıyla birlikte zirai don uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde bahar havası yerini hareketli ve riskli bir meteorolojik tabloya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan son veriler; sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve özellikle Marmara Bölgesi için zirai don riskine işaret ediyor.

İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve hayati önem taşıyan uyarıların detayları:

Doğu Anadolu'da çiçek açan ağaçlar, nisan ayında etkili olan kar yağışı altında kaldı. (Fotoğraf:AA)

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: GÜNEYDOĞU VE OSMANİYE DİKKAT

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ YÜKSEK KESİMLERDE DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski sürüyor. Bölgede bulunan yerleşimler ve bu alanları kullanan vatandaşlar için kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak kuzeyden gelecek soğuk hava dalgası, özellikle Marmara Bölgesi'nde hissedilir bir düşüşe neden olacak.

Haftalık hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

RÜZGAR BATI KARADENİZ'DE KUVVETLENECEK

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Batı Karadeniz'de kuzeybatı yönlü rüzgarların yer yer 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte don riski öne çıktı.

MARMARA İÇİN ZİRAİ DON ALARMI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk havanın etkisine gireceği bildirildi.

Bu sistemle birlikte özellikle perşembe gecesinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde zirai don riski öne çıkıyor. Kocaeli'nin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orta kuvvette don hadisesi bekleniyor.

ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI

Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta çiftçiler olmak üzere tüm ilgililerin tedbirli olması istendi. Tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

7 Nisan hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale20°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Edirne22°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul16°CParçalı, çok bulutlu, akşam ve gece sağanak
Sakarya21°CÖğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
EgeAfyonkarahisar17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir21°CParçalı ve az bulutlu
Manisa22°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Muğla20°CParçalı, yer yer çok bulutlu
AkdenizAntalya20°Cİç kesimler sağanak ve gök gürültülü
Burdur17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay19°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü
Adana20°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü
İç AnadoluAnkara16°CÖğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Çankırı20°CÖğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Eskişehir17°CÖğleden sonra ve gece sağanak
Konya17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Batı KaradenizBolu15°CÖğleden sonra sağanak
Düzce20°CAralıklı sağanak
Kastamonu17°CÖğleden sonra sağanak
Zonguldak16°CAralıklı sağanak
Orta ve Doğu KaradenizAmasya21°CAkşam saatlerinden sonra sağanak
Rize16°CGece sağanak
Samsun17°CAkşam saatlerinden sonra sağanak
Trabzon15°CGece sağanak
Doğu AnadoluErzurum10°CSağanak, yüksekler karla karışık
Kars10°CSağanak, yüksekler karla karışık
Malatya16°CÖğleden sonra sağanak
Van10°CÖğleden sonra sağanak
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır15°CYerel kuvvetli sağanak
Gaziantep17°CAralıklı sağanak
Siirt12°CYerel kuvvetli sağanak
Şanlıurfa15°CYerel kuvvetli sağanak

