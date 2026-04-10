Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar’ın İstanbul Beykoz’daki lüks evine giren hırsız, evde bulunan tüm nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın failini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar hırsızlık şoku yaşadı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızların evdeki tüm parayı çaldığı belirtildi.

Durumu fark eden Milan Skriniar soluğu karakolda aldı. Skriniar'ın şikayeti sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalıntı. Futbolcunun evine yakın zamanda nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.