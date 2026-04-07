Transfer sezonunun ilk çalımı: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürerken transfer hareketliliği de başladı. Galatasaray’ın ilgilendiği Bernardo Silva için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı lacivertliler yıldız isimle temas kurarken oyuncuyu ikna etmek için tum şartları zorlama kararı aldı.
Galatasaray'ın gündeminde olan ve sarı kırmızılıların istediği Manchester City'li yıldız Bernando Silva için Fenerbahçe de devreye girdi. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı.
ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre kanarya ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız on numara için elini çabuk tutmayı planlıyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Fenerbahçe, Silva'yı ikna edebilmek için tüm şartlarını zorlayacak. Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; La Liga devi Barcelona da bonservisini eline alacak olan Bernardo'yu listesine ekledi. Silva'nın yeni takımıyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.