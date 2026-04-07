Transfer sezonunun ilk çalımı: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

Galatasaray'ın gündeminde olan ve sarı kırmızılıların istediği Manchester City'li yıldız Bernando Silva için Fenerbahçe de devreye girdi. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken takımlar gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler Silva için devrede (Reuters)

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre kanarya ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız on numara için elini çabuk tutmayı planlıyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Fenerbahçe, Silva'yı ikna edebilmek için tüm şartlarını zorlayacak. Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; La Liga devi Barcelona da bonservisini eline alacak olan Bernardo'yu listesine ekledi. Silva'nın yeni takımıyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.