Transfer sezonunun ilk çalımı: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürerken transfer hareketliliği de başladı. Galatasaray’ın ilgilendiği Bernardo Silva için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı lacivertliler yıldız isimle temas kurarken oyuncuyu ikna etmek için tum şartları zorlama kararı aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken takımlar gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın gündeminde olan ve sarı kırmızılıların istediği Manchester City'li yıldız Bernando Silva için Fenerbahçe de devreye girdi. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler Silva için devrede (Reuters)

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre kanarya ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız on numara için elini çabuk tutmayı planlıyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Fenerbahçe, Silva'yı ikna edebilmek için tüm şartlarını zorlayacak. Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; La Liga devi Barcelona da bonservisini eline alacak olan Bernardo'yu listesine ekledi. Silva'nın yeni takımıyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Yıldız isimle Galatasaray'da ilgileniyor (Reuters)

9 YILDIR CITY'DE

Manchester City, 2017 yaz transfer döneminde Bernardo Silva'yı Monaco'dan 50 milyon euroya transfer etti. Tam 9 yıldır İngiliz ekibinin formasını giyen Portekizli oyuncu, takımın kaptanlığını da yapıyor.

Penaltı kararı doğru mu?Penaltı kararı doğru mu?PENALTI KARARI DOĞRU MU?

