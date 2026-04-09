Kur'an kursu öğrencilerinden polislere gece sürprizi

İstanbul Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii İmam Hatibi Hafız Mürsel Çakmak tarafından "vukuat var" denilerek camiye davet edilen polis ekiplerine sürpriz bir karşılama hazırlandı.

POLİSLERE UNUTULMAZ MORAL GECESİ

Çeliktepe Merkez Camii Kur'an Kursu hafızlık öğrencileri, ellerinde meşaleler ve hazırladıkları pasta ile polislere unutulmaz bir moral gecesi yaşattı.

"RABBİM SİZLERİ KORUSUN, AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Kurs tarafından yapılan açıklamada, "Gecenin karanlığını aydınlatan meşaleler gibi, vatanımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan tüm polislerimize minnettarız. Rabbim sizleri korusun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerine yer verildi.