Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında! Başkan Erdoğan'a anlamlı karşılama
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ve silahlı özel harekat polisleri tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda, silahlı özel harekat polislerinden oluşan tören kıtasını selamladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan karşılamada, Cumhurbaşkanlığında farklı birimlerde görev yapan polisler ile çeşitli spor branşlarında başarı elde eden polisler de yer aldı.
Başkan Erdoğan, polis memurlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.