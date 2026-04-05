Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yılında gurur tablosu: A Haber kutlamaları görüntüledi
İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yılı kutlamaları görkemli törenlerle gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan kortejde, helikopterler, akrobasi ekipleri, atlı ve motorize birimler büyük ilgi topladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, törene çok sayıda polisin yanı sıra vatandaş ve turistlerin de katıldığını belirtti. Kutlamalarda çocuklar polis üniformasıyla yer alarak duygusal anlar oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan kortej yürüyüşü, gökyüzünde süzülen helikopterler ve yerdeki özel birimlerin geçişiyle tam bir gövde gösterisine dönüştü. Emniyet güçlerinin bayramı olarak nitelendirilen 10 Nisan Polis Haftası'nda, hem emniyet mensupları hem de aileleri Sultanahmet'in tarihi atmosferinde bir araya gelerek bu büyük gururu paylaştı.
SULTANAHMET MEYDANI'NDA KORTEJ HEYECANI
Tören alanındaki coşkuyu yerinden takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Genç, dinamik ve güven duygusunu ön planda tutan ve her zaman gelişmeye devam eden Polis Teşkilatının 181. yılında Sultanahmet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan kortej bekleniyor ve az sonra bu noktaya giriş yapacak" ifadelerini kullandı. Meydanda farklı birimlerden çok sayıda polisin hazır bulunduğunu belirten Vural, törene vatandaşların ve turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.
GÖKYÜZÜNDE HELİKOPTERLER, KARADA ATLI BİRLİKLER
Kutlamaların görselliğine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Az evvel buradan helikopterle bir gösteri gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve Özel Harekat helikopteri burada geçişi gösterdi. Hemen arkasından hem akrobasi ekipleri hem de atlı ve motorize ekipler bu noktaya ulaşmış olacak." sözleriyle sahadaki hareketliliği paylaştı. Gökyüzünde dev Türk bayrağı taşıyan polis helikopterlerinin sortileri meydandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
GELECEĞİN POLİSLERİ GÖREV BAŞINDA
Törende küçük yaşta polis üniforması giyen çocukların oluşturduğu manzara duygusal anlara sahne oldu. Bu tabloyu yorumlayan Vural, "Buraya gelen çocukların her biri aslında bir polis teşkilatı üyesinin çocuğu, evladı, yeğeni. Polislik kültürünü kendi geleceklerine aktararak onlara nasıl önemli bir meslek icra ettiklerini burada bir kez daha hatırlatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Çocukların ellerindeki Türk bayraklarıyla korteji beklemesi törenin en renkli karelerinden biri oldu.
EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ'DAN START
Törenin koordinasyonu ve protokol katılımı hakkında bilgi veren Ahmet Nazif Vural, "İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız da burada. Kendisi çocuklarla selamlaştı ve kortejin start düğmesine bastı. Kortej aslında onun emriyle ve talimatıyla başladı." ifadelerini kullandı. Vural, 181 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan teşkilatın, Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak kutlamaları yerinden aktardı.