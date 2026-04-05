Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yılında gurur tablosu: A Haber kutlamaları görüntüledi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan kortej yürüyüşü, gökyüzünde süzülen helikopterler ve yerdeki özel birimlerin geçişiyle tam bir gövde gösterisine dönüştü. Emniyet güçlerinin bayramı olarak nitelendirilen 10 Nisan Polis Haftası'nda, hem emniyet mensupları hem de aileleri Sultanahmet'in tarihi atmosferinde bir araya gelerek bu büyük gururu paylaştı.

SULTANAHMET MEYDANI'NDA KORTEJ HEYECANI

Tören alanındaki coşkuyu yerinden takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Genç, dinamik ve güven duygusunu ön planda tutan ve her zaman gelişmeye devam eden Polis Teşkilatının 181. yılında Sultanahmet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan kortej bekleniyor ve az sonra bu noktaya giriş yapacak" ifadelerini kullandı. Meydanda farklı birimlerden çok sayıda polisin hazır bulunduğunu belirten Vural, törene vatandaşların ve turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

GÖKYÜZÜNDE HELİKOPTERLER, KARADA ATLI BİRLİKLER

Kutlamaların görselliğine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Az evvel buradan helikopterle bir gösteri gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve Özel Harekat helikopteri burada geçişi gösterdi. Hemen arkasından hem akrobasi ekipleri hem de atlı ve motorize ekipler bu noktaya ulaşmış olacak." sözleriyle sahadaki hareketliliği paylaştı. Gökyüzünde dev Türk bayrağı taşıyan polis helikopterlerinin sortileri meydandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.