14 lüks aracı yaktılar! Saldırının arkasından 'Şapkalılar' çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta pazar gecesi 14 lüks aracın demir yığınına döndüğü yangın ve villa kundaklama olayıyla ilgili soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Saldırının arkasında Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde esnafa adeta kan kusturan cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan'ın liderliğindeki "Şapkalılar" çetesi olduğu belirlendi. Husumetin nedeni ise Şapkalılar çetesinin Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübü nedeniyle işletmeci Selçuk Kürkoğlu ile karşı karşıya gelmesiydi.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan ve Mustafa Kaya'nın haberine göre, kendisini Şapkalılar çetesi yöneticilerinden Diyar Altunkaynak olarak tanıtan bir kişi, iddiaya göre telefonlaşarak Kürkoğlu ile tartışmaya başladı. Şapkalılar çetesi o gece kulübünden haraç istemediklerini söylese de tartışma kısa sürede küfürleşmeye ve tehditlere döndü. Bu tartışmadan saatler sonra 04.30 sıralarında ise Selçuk Kürkoğlu'nun sevgilisi Dilek Karmuk'a ait olan araç kiralama şirketine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, araçların üzerine benzin dökerek iş yerini ateşe verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan galerideki 14 lüks araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, saldırganların durmaya niyeti yoktu.

Kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİLLA KURŞUNLANDI

Kundaklama olayından dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villanın önüne gelen saldırganlar, yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan 5'inin villaya isabet ettiği belirlendi. Şans eseri saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Emniyet birimleri eylemleri gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.



TALİMAT YURT DIŞINDAN GELDİ

Öte yandan açıklama yapan Selçuk Kürkoğlu, "Bunların talimatlarını veren Türkiye'de değil. Kimseye de verecek bir lira paramız yok, vermeyiz de. Ben şöyle söyleyeyim, bunlara hangi iş yerinin sahiplerini, kimi alıyorlarsa bu adamları tehdit ediyorsa bunları kimse kâle almasın. Direkt emniyete gidip savcılığa gidip suç duyusunda bulunsun. Zaten devletimiz büyük. Bir günde bunların hepsini temizler" dedi.