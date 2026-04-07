'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne 4 ilde operasyon: 28 gözaltı

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı N.E.'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.