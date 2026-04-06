Akademide 521 milyon liralık dev vurgun! Kadro alamayınca intikam çetesi kurdu

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., iddiaya göre bir üst kadro olan doktor öğretim üyeliği için başvuru yaptı.

Ancak bu başvurunun kabul edilmemesi üzerine Mehmet Ali Y., reddedilmesinden sorumlu tuttuğu kişilere karşı adeta bir savaş başlattı. Akademik kariyerinde ilerleyemeyince "intikam" planını devreye sokan şahıs, beraberindeki 11 kişiyle birlikte şeytani bir şebeke kurdu.

ŞEYTANİ DÜZENEKLE 521 MİLYON LİRALIK SAHTE SENET

Şüphelinin hedefinde üniversitenin üst düzey isimleri vardı. Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi gözüne kestirdi.

Farklı gerekçelerle bu kişilerin imzalarını temin eden şüpheli, kurduğu özel optik ve mekanik düzenekle bu imzaları sahte senetlere aktardı. Toplam değeri yarım milyar lirayı aşan (521 milyon TL) senetlerle mağdurlar hakkında icra takibi başlatan şüpheli, mesai arkadaşlarının hayatını karartmaya çalıştı.