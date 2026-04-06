Akademide 521 milyon liralık dev vurgun! Kadro alamayınca intikam çetesi kurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Gaziantep’te akıllara durgunluk veren, "bu kadarına da pes" dedirten bir dolandırıcılık ve intikam operasyonu gün yüzüne çıkarıldı. Gaziantep Üniversitesi’nde görevli bir öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi kadrosuna seçilemeyince faturayı mesai arkadaşlarına kesti. Aralarında fakülte dekanı ve doçentlerin de bulunduğu isimleri hedef alan şüpheli, kurduğu sahte senet düzeneğiyle tam 521 milyon liralık vurgun yapmaya çalıştı.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., iddiaya göre bir üst kadro olan doktor öğretim üyeliği için başvuru yaptı.

KADRO ALAMAYINCA "İNTİKAM" DÜĞMESİNE BASTI

Ancak bu başvurunun kabul edilmemesi üzerine Mehmet Ali Y., reddedilmesinden sorumlu tuttuğu kişilere karşı adeta bir savaş başlattı. Akademik kariyerinde ilerleyemeyince "intikam" planını devreye sokan şahıs, beraberindeki 11 kişiyle birlikte şeytani bir şebeke kurdu.

ŞEYTANİ DÜZENEKLE 521 MİLYON LİRALIK SAHTE SENET

Şüphelinin hedefinde üniversitenin üst düzey isimleri vardı. Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi gözüne kestirdi.

Farklı gerekçelerle bu kişilerin imzalarını temin eden şüpheli, kurduğu özel optik ve mekanik düzenekle bu imzaları sahte senetlere aktardı. Toplam değeri yarım milyar lirayı aşan (521 milyon TL) senetlerle mağdurlar hakkında icra takibi başlatan şüpheli, mesai arkadaşlarının hayatını karartmaya çalıştı.

POLİS 3 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

İcra şokuyla sarsılan profesör, doçent ve esnafların savcılığa başvurmasıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Mehmet Ali Y. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE İNİNDEN "SAHTECİLİK MATBAASI" ÇIKTI

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi. Baskınlarda çok sayıda boş ve imzalı çek-senet koçanı, evrak inceleme cihazları, profesyonel tarayıcılar ve hassas kağıt kesme makineleri ele geçirildi. Şebekenin adeta küçük bir "sahtecilik matbaası" kurduğu ve belgeleri gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde kopyaladığı belirlendi.

AKADEMİSYEN DAHİL 10 KİŞİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında öğretim görevlisi Mehmet Ali Y.'nin de bulunduğu tutukluların yanı sıra, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üniversiteyi sarsan 521 milyon liralık sahte senet skandalıyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

