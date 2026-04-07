İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İzmir’de nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, sigorta firmaları bünyesinde yürütülen usulsüz pert işlemleri ile bu yöntemle yapılan suistimallere yönelik soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi tutuklandıYasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi tutuklandıYASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 28 KİŞİ TUTUKLANDI
5 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 101 eve baskın5 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 101 eve baskın5 İLDE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: 101 EVE BASKIN
Bakan Gürlekten uyuşturucu mesajıBakan Gürlekten uyuşturucu mesajıBAKAN GÜRLEK'TEN UYUŞTURUCU MESAJI
