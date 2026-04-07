İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, sigorta firmaları bünyesinde yürütülen usulsüz pert işlemleri ile bu yöntemle yapılan suistimallere yönelik soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.