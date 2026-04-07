Trabzon merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 101 adrese baskın yapıldı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde bugün saat 06.30 sıralarında Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkâri ve İzmir illeri dahil olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

"UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK"



Operasyon öncesi ekiplere seslenen Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, "Burada bu seher vaktinde uyuşturucunun kökünü kazımak tacir ve torbacıların belini kırmak için toplandık. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden sokaklarımızı esir almak isteyen uyuşturucu tacir ve torbacıları şunu bilmeli ki sevdiğimiz bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bu şehre hep birlikte bir söz verdik. Trabzon'da uyuşturucuya geçit yok. Arkadaşlar gazamız mübarek, kılıcımız keskin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyerek operasyonun startını verdi.