İstanbul'da polise saldırı sonrası Başsavcılık harekete geçti: 14 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen ve İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdiğini bildirdi.

Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı.

Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.