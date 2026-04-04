Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama

Malatya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyon kapsamında 13 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda; 13 bin 506 sentetik hap, 1 kilo 639 gram esrar, 1644 ecstasy, 1 kilo 90 gram kannabinoid hammaddesi, 838 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.