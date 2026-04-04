CANLI YAYIN

Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama

Malatya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyon kapsamında 13 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda; 13 bin 506 sentetik hap, 1 kilo 639 gram esrar, 1644 ecstasy, 1 kilo 90 gram kannabinoid hammaddesi, 838 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın