Millet kıraathanesi, gar atölye ve gar kafe açıldı

Burdur Tren Garı'nda atıl durumdaki depoların yapılan düzenlenmeyle Millet Kıraathanesi ve Gar Atölye, TCDD'den alınan vagonun da Gar Kafe olarak hizmete girdiği tören Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Bilgihan, atıl durumdaki alanların şehre kazandırılması kararı aldıklarını söyledi. Vali Bilgihan, "Şehir için, çocuklarımızı için hepimiz için böyle mekanlar ayrıca önemli. İstasyonlar garlar, baktığınıza hüznün ama onun dışında da kavuşmanın, nostaljinin, buluşmaların güzelliklerin yaşandığı mekanlar. Alanımız küçük, küçük bir kıraathane, gençlerimiz oturacak, ders çalışacak, sohbet edecekler. Yan tarafta atölye planladık. Bir vagon getirerek bakım ve tadilatını gerçekleştirdik. Kafe olarak hizmete sunmak istedik. Çok güzel çok keyifli bir mekan. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.