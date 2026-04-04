Çalıştığı inşaatın çatısından düşüp öldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde çalıştığı 3 katlı inşaatın çatısından düşen Sadık Güney (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın çatısında çalışan Sadık Güney, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güney, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.