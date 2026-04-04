İstanbul’da kan donduran cinayet! Eski eşini barışma tuzağıyla otelde katletti
İstanbul Bahçelievler’de kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Yonca Kölge, barışma vaadiyle eski kocası tarafından çağrıldığı otel odasında bıçaklanarak katledildi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve olayın ardından kayıplara karışan cani koca Salih B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin nefes kesen takibiyle Arnavutköy’de saklandığı konteynerde kıskıvrak yakalandı.
Olay, dün saat 19.25 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.
BARIŞMA VAADİYLE ÖLÜM TUZAĞI
İddiaya göre, 3 yıl önce boşandığı eşi Yonca Kölge ile barışmak istediğini söyleyen Salih B., genç kadını otele çağırdı. Saat 13.30 sıralarında resepsiyonda kayıt yaptıran ikili, 305 numaralı odaya çıktı. Ancak bu görüşme genç kadın için bir ölüm tuzağına dönüştü.
4 SAAT 25 DAKİKA SONRA TEK BAŞINA ÇIKTI
Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, dehşetin kronolojisini ortaya çıkardı. Odaya birlikte giren ikiliden Salih B.'nin, yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldığı görüldü. Yonca Kölge'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine odaya giren polis ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.