5 yaşındaki Eymen'in katillerine üst sınırdan ceza: Gerekçeli karar açıklandı

Çelişkili ifadeler veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine gösterdiği yerde yapılan aramada, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu. Eymen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan da 8'er yıl hapis cezası alan sanıklarla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Eymen'in bulunduğu görüntülerin vahameti, toplumda oluşturduğu infial ve mağdurun yaşı dikkate alınarak sanıklara alt sınırdan uzaklaştırılarak ceza verildiği vurgulandı.

Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve Mine Durak için akıl sağlığı raporu alınmasına hükmetti. Karar sonrasında dava, tekrar İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.

CEZAİ EHLİYETİ TAMMIŞ

Elçetin'in telefonunda, Eymen'in istismara uğradığı görüntüler ve darp izleri taşıyan fotoğraflar bulundu. Ayrıca, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videoları da tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Durak'ın uyuşturucu yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydı da ortaya çıktı. Mine Durak'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Mahkeme, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi ve zincirleme gerçekleşmesi nedeniyle cezaları 30'ar yıla çıkarıldı. Yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemediği için her iki sanığın cezası 30'ar yıl hapse çevrildi. İki sanık 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis aldı. Karar istinaf ve Yargıtay tarafından onandı.