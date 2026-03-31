5 yaşındaki Eymen'in katillerine üst sınırdan ceza: Gerekçeli karar açıklandı
İzmir Bornova’da cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın ölümüne ilişkin davada, anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’e ağırlaştırılmış müebbet ve 38’er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar ayrıca, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçundan 8’er yıl hapis aldı. Gerekçeli kararda, Eymen’in yaşı ve görüntülerin vahameti cezaların artırılmasında belirleyici oldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ölümüne dair yürütülen davada tutuklu sanıklar Mine Durak (31) ile sevgilisi Serkan Elçetin (42), ağırlaştırılmış müebbet ve 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan da 8'er yıl hapis cezası alan sanıklarla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Eymen'in bulunduğu görüntülerin vahameti, toplumda oluşturduğu infial ve mağdurun yaşı dikkate alınarak sanıklara alt sınırdan uzaklaştırılarak ceza verildiği vurgulandı.
CESEDİ TANDIR ÇUKURUNDA BULUNDU
İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna yeterince bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönündeki ihbarlar üzerine 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında bulurken, Eymen'e ulaşılamadı.
Çelişkili ifadeler veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine gösterdiği yerde yapılan aramada, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu. Eymen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAHKEME KARARI BOZDU
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.
Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve Mine Durak için akıl sağlığı raporu alınmasına hükmetti. Karar sonrasında dava, tekrar İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
CEZAİ EHLİYETİ TAMMIŞ
Elçetin'in telefonunda, Eymen'in istismara uğradığı görüntüler ve darp izleri taşıyan fotoğraflar bulundu. Ayrıca, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videoları da tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Durak'ın uyuşturucu yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydı da ortaya çıktı. Mine Durak'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.
Mahkeme, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi ve zincirleme gerçekleşmesi nedeniyle cezaları 30'ar yıla çıkarıldı. Yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemediği için her iki sanığın cezası 30'ar yıl hapse çevrildi. İki sanık 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis aldı. Karar istinaf ve Yargıtay tarafından onandı.
MÜSTEHCEN YAYIN SUÇUNDAN 8'ER YIL HAPİS
Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek' suçlarından ayrı bir dava daha açıldı. Son duruşmada, sanıklar müstehcen yayın suçundan 8'er yıl hapis cezası aldı, çocukları fuhşa teşvik suçundan beraat etti.
Gerekçeli kararda, Mine Durak'ın suçlamayı kabul etmemesine rağmen, bilirkişi raporları ve Eymen ile çekilen görüntüler doğrultusunda 5 yaşındaki Eymen'i bilerek ve isteyerek müstehcen içeriklerde kullandığı vurgulandı. Serkan Elçetin'in de aynı nedenle Durak ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Sanıkların aksi savunmalarına itibar edilmediği, toplumda oluşturduğu infial ve mağdurun yaşı dikkate alınarak cezaların alt sınırdan uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Sanıkların, 'Çocukları fuhşa teşvik etme' suçundan yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat ettiği ve işlenen suçlarda pişmanlık göstermemeleri sebebiyle indirim uygulanmadığı da ifade edildi.