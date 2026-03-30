Doktordan hastaya tehdit çiçeği: Herkese mermi, sana papatya!
İstanbul’da estetik operasyon sonrası doktoru hakkında şikâyetçi olan sosyal medya fenomeni, tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi. Kapısına gönderilen kişiler ve bırakılan notla korku dolu anlar yaşayan genç kadın, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.
Şikâyetçi olduğu doktorun kendisini tehdit ettirdiğini öne süren sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan, "Kapıma çiçekle gelen kişiler, doktordan dövün talimatı aldıklarını söylediler" diyerek yardım istedi.
Şikâyetin ardından genç kadın bu kez tehditlerle karşılaştı. Sakarya'da annesiyle yaşadığı evin kapısını çalan iki kişi, ellerindeki çiçeğin "estetik davası" nedeniyle gönderildiğini söyledi. Sarıcan'ın iddiasına göre şahıslar, doktorun kendilerini gönderdiğini ve "dövün" talimatı verdiğini belirtti.