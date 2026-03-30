CANLI YAYIN

Doktordan hastaya tehdit çiçeği: Herkese mermi, sana papatya!

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da estetik operasyon sonrası doktoru hakkında şikâyetçi olan sosyal medya fenomeni, tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi. Kapısına gönderilen kişiler ve bırakılan notla korku dolu anlar yaşayan genç kadın, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

Şikâyetçi olduğu doktorun kendisini tehdit ettirdiğini öne süren sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan, "Kapıma çiçekle gelen kişiler, doktordan dövün talimatı aldıklarını söylediler" diyerek yardım istedi.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'ın hayatı, yaptırdığı göğüs estetiği sonrası kâbusa döndü. İddiaya göre, ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan ve defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan Sarıcan, kendisini ameliyat eden Doktor G.T.'den şikâyetçi oldu.

"DÖVÜN" TALİMATI İLE GELDİLER

Şikâyetin ardından genç kadın bu kez tehditlerle karşılaştı. Sakarya'da annesiyle yaşadığı evin kapısını çalan iki kişi, ellerindeki çiçeğin "estetik davası" nedeniyle gönderildiğini söyledi. Sarıcan'ın iddiasına göre şahıslar, doktorun kendilerini gönderdiğini ve "dövün" talimatı verdiğini belirtti.

Korkuyla eve giren Sarıcan'ın peşinden içeri giren şüpheliler, genç kadının telefonla kayıt almaya başlaması üzerine kaçtı. Olay sonrası yerde "Herkese mermi, sana papatya" yazılı bir not bulundu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sarıcan, "Ölmek istemiyorum, çok korkuyorum. Beni koruyun" diyerek yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerine şikâyette bulunan genç kadın, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

Öte yandan Sarıcan, geçirdiği operasyonlar nedeniyle neredeyse göğsünü kaybettiğini, üniversite hastanesinde yapılan müdahaleyle yeniden sağlığına kavuşmaya çalıştığını ifade etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın