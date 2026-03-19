Tülin Şahin yıllardır anlattığı gerçekle yüzleşti! Ameliyat olacak

Meme kanseriyle mücadelede küresel bir sembol olan "Pembe Kurdele" (Pink Ribbon) hareketinin Türkiye'deki en güçlü seslerinden ünlü model Tülin Şahin, kendi sağlığıyla ilgili kritik bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Milliyet'in haberine göre; Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiği ve ünlü modelin önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

"AYNI GERÇEKLE BEN KARŞILAŞTIM"

Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayati önemini anlatan Şahin, bu kez aynı süreçten kendisinin geçtiğini belirterek şu güçlü mesajı verdi:

"Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor; işini kaybetmekten veya yanlış yorumlanmaktan korkuyor. Eğer benim bu paylaşımım bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa, bu benim için her şeyden daha kıymetli."