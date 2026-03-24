13. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç: "2 sene sonra burnum oldu"
Uzun süredir sağlık sorunları ve üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sessizliğini bozdu. 13. kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç, son halini takipçileriyle paylaşarak yaşadığı zorlu süreci ve sağlık durumundaki son gelişmeleri anlattı. Ünlü ismin "İki sene sonra burnum oldu" sözleri ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Geçirdiği burun operasyonlarıyla sık sık konuşulan Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta 13'üncü kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, şimdi ise sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Dalkılıç, iyileşme sürecinin tahmin edilenden daha zorlu geçtiğini ancak her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Bandajlarını çıkardıktan sonra ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş düzeliyor" ifadelerini kullandı.
SAHNELERE NE ZAMAN DÖNECEK?
Hayranlarının en çok merak ettiği "Sahneler ne zaman?" sorusuna da yanıt veren Dalkılıç, temkinli konuştu. Ses tellerini ve konuşmasını etkileyen bu süreç sonrası kontrollü bir yaşam sürdüğünü belirten ünlü sanatçı, "Şarkı söylemem de toparlandığında yeniden sahnelere başlayacağım" diyerek müjdeyi verdi.
"ESTETİK DİYENLERE GÜLÜYORUM"
Sosyal medyada burnunun görüntüsüne yönelik yapılan "Yine olmamış", "Yanlış estetik" gibi eleştirilere de ilk kez yanıt veren Dalkılıç, durumun keyfi bir estetik operasyon olmadığını vurguladı. Daha önceki görüntünün bir protez olduğunu hatırlatan şarkıcı, şu sözlerle sitem etti:
"Bu bir estetik operasyon değil, sağlık mücadelesi. 'Yine olmamış' diyenlere sadece gülüyorum. Çok şükür şu an ayakta duran bir burnumuz var ve bu bile bizi fazlasıyla mutlu ediyor."
ZOR GÜNLERİN DESTEKÇİSİ: ÖZGÜ KAYA
Zorlu tedavi sürecinde en büyük desteği sevgilisi Özgü Kaya'dan aldığını belirten Murat Dalkılıç, paylaştığı kareyle romantik bir not düştü. Kaya ile birlikte çekilen fotoğrafının altına "Bir de bu kız bana pek güzel baktı" yazan Dalkılıç, ilişkisindeki mutluluğu da gözler önüne serdi.
MERAK EDİLENLER
👉Murat Dalkılıç'ın yaşadığı burun sorunu tam olarak nedir?
Sanatçı, burun kemiklerinin dışa doğru büyümesi sorunuyla mücadele ediyordu. Bu durum nedeniyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalmış, tedavi sürecinde vücudunun farklı bölgelerinden alınan dokular burnuna nakledilmiştir.
👉Sağlığına kavuşmak için hayatında neleri değiştirdi?
İyileşme sürecini hızlandırmak adına radikal kararlar alan ünlü şarkıcı; alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkların yanı sıra tatlı ve gluteni hayatından tamamen çıkarmıştır. Çok daha disiplinli bir yaşam tarzına geçiş yapmıştır.
👉Murat Dalkılıç sahnelere ne zaman dönecek?
Sanatçı, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve konuşması ile şarkı performansının tamamen eski haline dönmesinin ardından yeniden dinleyicileriyle buluşacağını açıklamıştır.