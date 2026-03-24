Geçirdiği burun operasyonlarıyla sık sık konuşulan Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta 13'üncü kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, şimdi ise sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Dalkılıç, iyileşme sürecinin tahmin edilenden daha zorlu geçtiğini ancak her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Bandajlarını çıkardıktan sonra ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş düzeliyor" ifadelerini kullandı.

Hayranlarının en çok merak ettiği "Sahneler ne zaman?" sorusuna da yanıt veren Dalkılıç, temkinli konuştu. Ses tellerini ve konuşmasını etkileyen bu süreç sonrası kontrollü bir yaşam sürdüğünü belirten ünlü sanatçı, "Şarkı söylemem de toparlandığında yeniden sahnelere başlayacağım" diyerek müjdeyi verdi.

"ESTETİK DİYENLERE GÜLÜYORUM"

Sosyal medyada burnunun görüntüsüne yönelik yapılan "Yine olmamış", "Yanlış estetik" gibi eleştirilere de ilk kez yanıt veren Dalkılıç, durumun keyfi bir estetik operasyon olmadığını vurguladı. Daha önceki görüntünün bir protez olduğunu hatırlatan şarkıcı, şu sözlerle sitem etti:

"Bu bir estetik operasyon değil, sağlık mücadelesi. 'Yine olmamış' diyenlere sadece gülüyorum. Çok şükür şu an ayakta duran bir burnumuz var ve bu bile bizi fazlasıyla mutlu ediyor."