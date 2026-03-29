Yine aynı doktor yine ölüm! Bu kararı beklemiyordu

Yaşlı kadının mide balonu hayali sonu oldu. Skandallarla anılan doktorun son kurbanı oldu. Adli Tıp 'tıbbi hata' dedi, kritik müdahalenin yapılmadığı ortaya kondu. İşte Prof. Dr. Alper Çelik için yargılandığı davada mahkemenin verdiği karar.

Daha önce birçok hastayı mağdur eden Prof. Dr. Alper Çelik, mide balonu işlemi sonrası bir hastanın ölümüne ilişkin davada, tıbbi ihmal ve yetersiz müdahale gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, İstanbul Etiler'de bir hastanenin sahibi olduğu bilinen ve daha önce gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası birkaç hastasının ölümüne, bazı hastalarının ise yaralanmasına neden olan Genel Cerrah Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik'in (50) adı yine bir sağlık skandalı ile gündeme geldi.

Hasta mide balonu uygulaması sonrası fenalaştı. Hakkındaki birçok dava ve şikâyet üzerine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu'nca 2023'te 3 yıl süreyle görevinden men edilen Doktor Çelik'in son mağduru, mide balonu uygulaması yaptıran Naciye Aksengör (73) oldu. Aksengör 2021 yılında mide balonu uygulaması için gittiği hastanede Çelik'in yaptığı işlem sonrası fenalaştı. Yakınlarının iddiasına göre, defalarca hemşire ve doktor çağrılmasına rağmen hastaya müdahale edilmedi ve Aksengör, kısa sürede yaşamını yitirdi. Dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Adli Tıp raporu gerçeği ortaya koydu. ADLİ TIP NOKTAYI KOYDU: TIBBİ HATA Olay sonrası hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, hastanın ölümünde tıbbi hataya bağlı komplikasyon yönetimi eksikliği bulunduğu ortaya çıktı. Raporda, mide ve bağırsak bölgesinde yırtılmalar tespit edildiği, bu durumun "intragastrik balon uygulamasına bağlı komplikasyon" olabileceği değerlendirildi. GEREKLİ TETKİKLER YAPILMADI Sanık doktor Alper Çelik mahkemedeki savunmasında, "Balon takma işleminin ardından hasta baygınlık geçirdi. Yoğun bakımda müdahaleye devam ettik ancak kendisini kurtaramadık. Yaklaşık 45 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Adli Tıp raporu midede yırtılma tespit ettiyse bile yapılan kalp masajı sonucu midede yırtık oluşmuş olabilir" dedi.