İzmir'de derede altın aradılar! İşte sonuç: Beklediklerine değdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan İbrahim Irgatcı'nın (46) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen altın meraklılarını İzmir'de buluşturdu. Kırıntı madencilik etkinliğinin baş mimarı olan Irgatcı'nın öncülüğünde bir araya gelen altın avcıları, yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeden derede altın aradı.

Manisa'da bireysel olarak kırıntı madenciliğe ilgi duyan İbrahim Irgatcı, yaklaşık 2 yıl boyunca çalışmalarını tek başına sürdürdü. Çevresindekilerin merak edip kendisine sorular yöneltmesi üzerine Irgatcı, 6 yıl önce küçük çaplı etkinlikler düzenlemeye başladı. Zamanla sosyal medya üzerinden 'Kırıntı Madencilik' adıyla büyüyen topluluğa Türkiye'nin dört bir yanından altın arayıcıları katıldı.