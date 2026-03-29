İzmir'de derede altın aradılar! İşte sonuç: Beklediklerine değdi
Bir vatandaşın sosyal medya çağrısıyla bir araya gelen amatör olarak altın arayan vatandaşlar, İzmir Kemalpaşa’daki derede yağışlı havaya rağmen 'kırıntı madenciliği' yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte hem uygulamalı eğitim verildi, hem de bazı katılımcılar altın bulduklarını söyledi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan İbrahim Irgatcı'nın (46) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen altın meraklılarını İzmir'de buluşturdu. Kırıntı madencilik etkinliğinin baş mimarı olan Irgatcı'nın öncülüğünde bir araya gelen altın avcıları, yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeden derede altın aradı.
Manisa'da bireysel olarak kırıntı madenciliğe ilgi duyan İbrahim Irgatcı, yaklaşık 2 yıl boyunca çalışmalarını tek başına sürdürdü. Çevresindekilerin merak edip kendisine sorular yöneltmesi üzerine Irgatcı, 6 yıl önce küçük çaplı etkinlikler düzenlemeye başladı. Zamanla sosyal medya üzerinden 'Kırıntı Madencilik' adıyla büyüyen topluluğa Türkiye'nin dört bir yanından altın arayıcıları katıldı.
Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerini kapsayan iki günlük etkinlikte katılımcılar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi kırsal Yiğitler Mahallesi'ndeki Yiğitler Deresi çevresinde kamp kurdu. Etkinlik boyunca madencilik üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, özellikle yeni katılanlara uygulamalı bilgiler verildi. Yağışlı havaya rağmen çalışmalara ara verilmezken, altın avcıları dereye girerek arama faaliyetlerini sürdürdü. Küreklerle dere yatağındaki kumu çıkaran katılımcılar, 'pan' adı verilen eleme kaplarıyla altın taneciklerini ayıkladı. Zorlu hava koşullarına rağmen yapılan çalışmalarda bazı katılımcıların altın bulduğu, etkinliğe katılanların yüzünün güldüğü görüldü.
EK GELİR ELDE EDİYORLAR
Kırıntı madencilik etkinliğinin baş mimarı İbrahim Irgatcı, bu tür organizasyonların temel amacının bilinçli ve yasal çerçevede altın aramayı öğretmek olduğunu belirtti. Irgatcı, "Biz burada tamamen devletin izin verdiği alanlarda, derelerin doğal yollarla getirdiği küçük altın parçalarını topluyoruz. Amacımız hem bu işi hobi olarak yapan hem de ek gelir elde etmek isteyen arkadaşlarımızı doğru şekilde bilgilendirmek. Sosyal medya üzerinden bize ulaşan çok sayıda kişi oluyor. Biz de bu iletişimi yüz yüze pekiştirmek, insanların birebir görerek öğrenmesini sağlamak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu buluşmalar aslında bir eğitim ve bilinçlendirme toplantısı niteliği taşıyor" dedi.