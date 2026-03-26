Cebinde altını olanlar dikkat: İşte yatırımcının bilmesi gereken gizli tehlike!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 10:51 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 11:06 ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında dalgalanma sürerken uzmanlardan yatırımcıya "panik yapmayın" uyarısı geldi. Kapalıçarşı'dan son durumu aktaran uzmanlar, küresel gelişmeler ve petrol fiyatlarının etkisiyle fiyatların inişli çıkışlı seyrettiğini belirtti. Makas aralığına dikkat çeken uzmanlar, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, ekonomi dünyasının kalbi Kapalıçarşı'da piyasaların nabzını tuttu. Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya ile bir araya gelen Ezim, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarına taşıdı. YATIRIMCIYA "PANİK YAPMAYIN" UYARISI! Uzman isim Kapukaya, yatırımcıların merakla beklediği rakamları ve piyasanın geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

ALTINDA OYNAKLIK DEVAM EDİYOR Altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendiren Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, "İnişli çıkışlı hareketler devam edecek. Altında 6,5 ile 6,9 bandı arasında, TL bazında bir hareketlenme olacak." dedi. Dolar kurunun sabit kalması durumunda aşırı bir yükseliş beklemediğini ifade eden Kapukaya, "Dünya piyasalarında ciddi şekilde altın satışları gelmeye başladı. Özellikle Körfez bölgelerinde petrolün yükselmesinden korkuluyor." sözlerini ekledi.

KÜRESEL SİYASET VE PETROLÜN ETKİSİ Piyasalardaki gerginliğin bir diğer sebebinin petrol fiyatları ve uluslararası ilişkiler olduğunu belirten Kapukaya, "Petrol düştüğü zamanlarda piyasada bir rahatlama gözüküyor. Ancak İran ile ABD arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum; çünkü Trump'ın her sözü birbirini tutmuyor." ifadelerini kullandı. Bölgesel risklerin piyasaya yansıdığını kaydeden Kapukaya, Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacını karşılamak adına altın satışına yönelebileceğini ve bu durumun piyasayı bir nebze rahatlatabileceğini dile getirdi.

VATANDAŞA "SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI Vatandaşın altına olan yoğun ilgisine ve oluşan kuyruklara dikkat çeken Kapukaya, "Vatandaşlar korkuyor, TL bazında 8 liralardan 6-6,5 bandına kadar gerileyen bir tablo var. Bizim tahminimize göre altın TL bazında daha da aşağı gelebilir." değerlendirmesinde bulundu. Gram altın için yıl sonu hedeflerini de paylaşan uzman isim, "Gramda bu sene maksimum 7,5-7,8 hedefimiz var ancak yakın zamanda 5,5 seviyelerine gelme ihtimali de bulunuyor." sözleriyle öngörülerini aktardı.

MAKAS ARALIĞINA DİKKAT! Piyasadaki alım-satım farkının (makas) oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Adnan Kapukaya, "Vatandaş panik yapmasın. Bir çeyrek altında 1000 TL gibi ciddi farklar var. 10 gramlık altınlarda bile yüksek farklar görülüyor." dedi. Yatırımcıların sakin kalması gerektiğini hatırlatan Kapukaya, "Alırken ve satırken dikkatli düşünsünler, piyasanın sakinleşmesini beklesinler. Petrol stokları arttıkça ve genel piyasa rahatladıkça durum dengelenecektir." şeklinde konuştu.

🔎 KISA ANALİZ Haber, altın piyasasında yaşanan dalgalanmanın küresel jeopolitik riskler + petrol fiyatları + yatırımcı psikolojisi üçgeninde şekillendiğini gösteriyor. Özellikle Körfez kaynaklı gelişmeler ve enerji fiyatları, altın üzerinde doğrudan etkili. Uzman görüşüne göre piyasada kısa vadede sert yükseliş değil, dalgalı ve hatta aşağı yönlü bir seyir öne çıkıyor. Bu da panik alım yapan yatırımcılar için risk oluştururken, sabırlı ve temkinli hareket edenler için fırsat anlamına gelebilir. 📊 VERİLERDEN ÖZET TABLO Başlık Durum Etki Alanı Olası Sonuç Altın fiyatları Dalgalı Yatırımcı Belirsizlik artışı Fiyat bandı (TL) 6,5 – 6,9 Kısa vade Sınırlı hareket Yıl sonu hedefi 7,5 – 7,8 Orta vade Kontrollü yükseliş Olası geri çekilme 5,5 seviyesi Kısa vade Düşüş ihtimali Petrol etkisi Yüksek Küresel Fiyat baskısı Körfez satışları Artabilir Arz Fiyat düşüşü Makas aralığı Çok yüksek Piyasa Al-sat riski Yatırımcı davranışı Panik eğilimi Bireysel Zarar riski ❓ 6 BAŞLIKTA ALTIN PİYASASI 1. Altın fiyatları neden dalgalı? Küresel siyasi riskler, petrol fiyatları ve yatırımcı davranışları fiyatları etkiliyor. 2. Altın yükselir mi düşer mi? Kısa vadede dalgalı ve sınırlı, hatta aşağı yönlü hareket bekleniyor. 3. Körfez ülkeleri neden altın satıyor? Artan enerji gelirleri ve dolar ihtiyacı nedeniyle piyasaya satış gelebilir. 4. Makas aralığı neden önemli? Alış ve satış arasındaki fark yüksek olduğu için yatırımcı zarar edebilir. 5. Şu an altın almak mantıklı mı? Panik alım yerine piyasayı izlemek ve temkinli olmak öneriliyor. 6. Yıl sonu beklentisi ne? Gram altında 7,5 – 7,8 bandı hedeflenirken, kısa vadede düşüş ihtimali de var.