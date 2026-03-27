Altın fiyatları dakika dakika değişiyor: A Haber Kapalıçarşı'nın nabzını tuttu

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 11:05 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 11:11 ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında haftanın başından bu yana yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları ve vatandaşları Kapalıçarşı'ya yönlendirdi. Gram altında yaşanan ciddi düşüş ve ardından gelen dalgalanmalarla birlikte fiyatlar saatlik değil, dakika dakika değişmeye başladı. Altın borcu olanlar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştururken, piyasanın nabzını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen tuttu.

Hafta başından itibaren altın piyasasında yaşanan hareketliliği aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Bildiğiniz gibi aslında altın bu haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Geçtiğimiz günlerde ciddi bir kalabalık da söz konusuydu ama bugün sabahın erken saatleri olmasından dolayı zannediyorum ki biraz daha sakin bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM NE?

FİYATLAR DAKİKA DAKİKA DEĞİŞİYOR Tezgahlara yansıyan güncel rakamları ve piyasadaki yüksek volatiliteyi (oynaklığı) değerlendiren Özmen, "Gram altın bugün alış fiyatı 6.629 lira, satış fiyatı ise 6.775 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Tabii bu rakamların dakikası dakikasına da uymuyor, onun da bilgisini verelim. Öyle ki aslında saatlik değil, dakikalık olarak da artış ve düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Fiyatlar gün içinde de hızla değişiklik gösteriyor" sözleriyle piyasadaki son durumu aktardı.

YATIRIMCIDA PANİK HAVASI VE KÜRESEL ETKİLER Fiyatlardaki istikrarsızlığın vatandaşlar üzerinde yarattığı etkiye ve küresel gelişmelerin altın üzerindeki rolüne değinen Özmen, "Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tabii panik halinde aslında burada uzun sıralar oluşturmuşlardı. Dün tabii biraz daha yükselmişti, gram altın dün 7.100'lerdeydi. Trump'ın İran'a yönelik saldırıları geçici olarak durdurduğunu açıklamasıyla birlikte de altında bir yükseliş görünmüştü" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR KUYUMCULARA AKIN ETTİ Özellikle borcu olanların ve birikim yapmak isteyenlerin Kapalıçarşı'ya akın ettiğini belirten Özmen, "Gram altında yükseliş ve düşüşler devam ederken vatandaşın da gözü kulağı hem kuyumcularda hem de Kapalıçarşı'daydı. İlk günden, pazartesi gününden itibaren vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etmişlerdi. Altın borcu olan vatandaşlar ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar hemen kuyumculardaki yerlerini almışlardı. İlerleyen saatlerde daha da bir yoğunluğun olacağını esnaftan da duyduk. Haftanın son gününde yine olacak olan açıklamalarla birlikte bu rakamlar değişiklik gösterecektir ve vatandaş da aslında bu açıklamalara göre yatırımlarını ve tercihlerini o yönde ilerleteceklerdir" diyerek sözlerini noktaladı