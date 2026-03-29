Asker eğlencesinde kan aktı! Muhtar gözaltında

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Baklan köyünde asker eğlencesi sırasında çıkan tartışmada muhtarın tabancayla ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili muhtar gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Baklan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesinde 35 yaşındaki köy muhtarı Ramazan K. ile 24 yaşındaki Kadir T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan K. yanında bulunan tabanca ile Kadir T.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Kadir T., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.