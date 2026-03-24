CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin baş şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutuklanmasının ardından, gözler bir dönem kızının sevgilisi olan Kadayıfçıoğlu hakkında "Damadım olacak" diyen Hakan Ural'a çevrilmişti. Ünlü isim, ailesiyle ilgili yapılan yorumlar için sessizliğini bozdu.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 1

Hakan Ural, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili iki yıl önce yaptığı konuşmalar üzerinden kendisi ve ailesiyle ilgili yapılan yorumlar için sessizliğini bozdu.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 2

"CİNAYET İŞLEYECEĞİNİ NEREDEN BİLEBİLİRDİM?"

Ural, genç futbolcuyu öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, Sibel Can'la evliliğinden olan kızı Melisa Ural'la 2 yıl birliktelik yaşadığını, son 1,5 yıldır ayrı olduklarını dile getirdi.

Kızıyla birlikte olduğu sırada Kadayıfçıoğlu'nun gayet normal olduğunu söylerken, "Cinayet işleyeceğini nereden bilebilirdim?" diye de ekledi.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 3

"KIZIM AYRILIRKEN NE YAŞADIĞIMIZI BİLMİYORSUNUZ"
Hakan Ural, kızı Melisa ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkilerini bitirdikleri süreçte zor günler yaşandığını, kendisinin ve ailesinin neler yaşadığını kimsenin bilmediğini söyledi.

"BENİ YERDEN YERE VURUN AMA ÇOCUKLARIMA DİL UZATMAYIN"
Bu cinayetten sonra küçük kızının bile sosyal medyada fotoğraflarının dolaştığına dikkat çeken Hakan Ural, çocuklarının her zaman yanında olduğunu, yıllardır her türlü karalamayla karşılaştığını ve bunların üstesinden geldiğini söyledi ve ekledi:

"Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın."

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 4

"18 AY ASKERLİK YAPTIM"
Kariyeri, ailesi, evlilikleriyle ilgili durmadan linç edildiğini söyleyen Hakan Ural, yıllardır askerden kaçtığı, yakalanarak zorla askere götürüldüğü söylentilerine de canlı yayında cevap verdi:

"18 ay askerlik yaptım. 60 yaşındayım, hala buna bile inanmayanlar var."

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 5

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hakan Ural, daha önce kızı Melisa Ural ile haberleri çıkan Alaattin Kadayıfçıoğlu için "Çok terbiyeli, iyi kalpli, damadım olacak gibi görünüyor." diyerek hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 6

Alaattin Kadayıfçıoğlu, bir dönem, Zehra Çilingiroğlu'nun da sevgilisiydi.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 7

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde "Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim" dediği öğrenildi.

Eski damat adayı cinayet şüphelisi çıktı! Hakan Ural isyan etti 8

Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde, "Ben silah sesini duyunca çığlık çığlığa araçtan çıktım. Araca doğru koşarken bağrışmalardan birinin yaralandığı ya da birine bir şey olduğunu hissettim. Olayın şoku ve birine bir şey olduğu vicdanıyla silahı kendi kalbime doğrulttum. Tetiği çektim ama silah patlamadı, silah boştu" dedi.

Mobil uygulamalarımızı indirin