İstanbul'da dev operasyon: Siyah Şapkalı Hacker çetesi çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, bilişim dünyasında "Siyah Şapkalı Hacker" (Black Hat Hacker) olarak tanınan Gökay Celal Gülen liderliğindeki suç örgütü deşifre edildi. Sabah'ın haberine göre, yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Fotoğraf: AA

YURT DIŞINDA BANKA SOYGUNLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün faaliyet alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştı. Örgüt üyelerinin yurt dışında bulunan özellikle Volksbanken ve Kaaseler Sparkasse bankalardaki "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, ayrıca kart kopyalama işlemleri yaptıkları belirlendi.

FACEBOOK ÜZERİNDEN KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALDILAR

Siber çetenin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini çalan çetenin, "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panelleri oluşturduğu ve bu verileri ücret karşılığında sattığı ortaya çıktı.