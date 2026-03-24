Metafizik uzmanı böyle çarptı! Uyguladığı yöntem 'pes' dedirtti

Sosyal medyada önüne düşen sahte 'metafizik uzmanı'nın vaatlerine kanan 66 yaşındaki kadın, WhatsApp üzerinden kurulan tuzakla parasını dolandırıcılara kaptırdı. İki hafta boyunca geri dönüş alamayan mağdur, gerçeği anlayınca soluğu savcılıkta aldı.

Sosyal medya üzerinden, kendilerini metafizik uzmanı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen Nazmiye D. 63 bin 500 lirasını kaptırdı. Her gün yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alan dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye D. oldu.

TUZAĞA DÜŞÜREN MESAJ

Instagram'da gezinirken kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan "Hakan Erkan Official" isimli bir sayfanın reklamını gören yaşlı kadın, merakına yenik düşerek linke tıkladı. Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, tıkladığı link üzerinden doğrudan bir WhatsApp hattına yönlendirilen Nazmiye D., burada kendilerini "uzman" gibi tanıtan şahıslarla yazışmaya başladı. Kısa süreli bir ikna sürecinin ardından, şüpheliler çeşitli vaatlerle kadından para talep etti.

Dolandırıcılara inanan Nazmiye D., kendi banka hesabından şahısların hesabına tam 63 bin 500 TL gönderdi. Aradan geçen iki haftalık sürede parasını geri alamayan ve muhatap bulamayan Nazmiye D., dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.