8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 2,3 milyar TL’lik dev vurgun

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 18:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Gaziantep merkezli 8 ilde IBAN ve kripto dolandırıcılığına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 14’ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte internet siteleri ve yurt dışı hesaplarla 2,3 milyar TL’lik para hareketi yaptığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve banka kartı ele geçirildi.