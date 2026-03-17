Estetik kliniğine operasyon: Dolandırıcılar hastaların sağlığıyla oynadılar

İstanbul'da estetik mağduru şahıs estetik işlemlerinin kendisini 'Beyin Cerrahi Uzmanı Aslıhan' olarak tanıtan bir kişi tarafından yapıldığını iddia etderek şikayette bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ihbar üzerine Üsküdar Altunizade'de bulunan Estpoint Aesthetic Clinics binasına baskın düzenledi. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılması talep edildi.

Sabah'ın haberine göre, bir estetik mağduru, "www.estpoint.com.tr" üzerinden randevu aldığını ve medikal estetik işlemlerinin kendisini 'Beyin Cerrahi Uzmanı Aslıhan' olarak tanıtan bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti.

KLİNİĞE BASKIN DÜZENLENDİ Vatandaşın konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikâyet yetkilileri harekete geçirdi. Şikayetin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Üsküdar Altunizade'de bulunan Estpoint Aesthetic Clinics binasına baskın düzenledi.

KAÇAK FAALİYET TESPİT EDİLDİ Binanın ruhsatının ve vergi levhasının bulunmadığı, üç katlı yapının içerisinde diş hekimi odası, saç ekim merkezi ve medikal estetik odalarının kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Alanda görevli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Murat A. ile Diş Hekimi Yavuz Selim O.'nun ise adreste muayenehane açmak için ruhsatlarının olmadığını öğrenildi.