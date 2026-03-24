CANLI YAYIN

Doktor adayı Yaren'in babasına son mesajı kahretti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Doktor adayı Yaren Mercan’ın hayatı, alkollü bir sürücünün çarpmasıyla son buldu. Beyin cerrahı olmak isteyen genç kızdan geriye ise babasına gönderdiği yürek burkan son mesajı kaldı.

Kayseri'de alkollü sürücü Kadir Efe'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölmeden önce babası Mehmet Mercan'a gönderdiği mesaj ve son fotoğrafları ortaya çıktı. Kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüşen Yaren'in, ders çalıştığı mekandan fotoğraf atarak, 'Babam sağ olsun' mesajı yazdığı görüldü.

Yaren'in babasıyla mutlu anları fotoğraflarda kaldı. (DHA)

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Genç kızın beyin cerrahı olma hayali yarım kaldı. (DHA)Genç kızın beyin cerrahı olma hayali yarım kaldı. (DHA)

Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN'

Diğer yandan Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği öğrenildi.

Yaren'i hayattan koparan sürücü Kadir Efe alkollü çıktı. (DHA)Yaren'i hayattan koparan sürücü Kadir Efe alkollü çıktı. (DHA)

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ

Öte yandan Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği öğrenildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

Genç kızın yarım kalan hayalleri son mesajında ortaya çıktı. (DHA)Genç kızın yarım kalan hayalleri son mesajında ortaya çıktı. (DHA)

SON NOTU ORTAYA ÇIKTI

Yaren Mercan'ın ölmeden önce yazdığı notunda, "Sen bir makine değilsin. Müziğe, bağ kurmaya, gün batımlarına, gülümseme de var hayatta. Ruhunu yorma. Hayat bir süreç ve gökyüzüne bak. Sadece koşuşturmak değil, yaşamak için buradasın. Hayat bir yapılacaklar listesi değil. Bir hediye, daha yavaş yürü, daha uzun sarıl, daha sesli gül, daha derin sev. Saat işliyor olabilir ama senin varlığın zamansız. Relax. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ne fırtınalar atlattın sen. Çiseleyen yağmur mu şimdi rahatsız edecek? Gün batımlarında kaybol. Güneşin sen olduğunu bul. Dünyanın gürültüsüne sus, içindeki en güzel şarkının çaldığını duymak için. Daha fazlasını bekleme, bugününü güzelleştir. Sadece bir anlığına değil, her gün biraz daha kendine yaşamayı hatırlat. Bu hayat senin, daha oturacağız. Tanışacağın birçok mutluluk, adım, yol, söyleyecek, yazacak kelime" ifadelerine yer verdi.

Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. (DHA)Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. (DHA)

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mercan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, sanal medyasında yer alan paylaşımda, "Yaşadığı elim bir trafik kazası sonucu 22 yaşında ahirete irtihal eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan kızımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yaren kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın