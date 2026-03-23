Balıkesir'de ATV kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen ATV kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi 3. Sokak üzerinde seyir halindeki ATV'nin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla kaza yerinden çıkarak güvenli alana geçti.



İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.