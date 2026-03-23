Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibinin yaptığı araştırma, Anadolu’nun doğu ve batı kesimlerinin zıt yönlerde hareket ettiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu gerilimin sürmesi halinde bölgenin ikiye ayrılabileceğine dikkat çekerken, araştırma uluslararası bilim çevrelerinde de tartışma yarattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibinin 3 yıl süren, Anadolu'nun Ankara'nın batısı ve doğusu olarak zıt yönlü hareket ettiğini ve milyonlarca yıl sonra birbirinden ayrılabileceğini içeren araştırması, uluslararası bilimsel dergide yayımlandı. Prof. Dr. Kutoğlu, "Anadolu'nun bu gerinim devam ettiği takdirde milyonlarca yıl sonra ortadan ikiye ayrılması da söz konusu olabilir" dedi. BEUN Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Fırat Üniversitesi'nden Arş. Gör. Elif Akgün ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Softa ile birlikte yazdıkları ve hakem ispatı 3 yıla yakın süren orijinal adıyla 'Delineating the Central Anatolia Transition Zone (CATZ): Constraints from Integrated Geodetic (GNSS/InSAR) and Seismic Data' (Orta Anadolu Tektonik Geçiş Bölgesi'nin Saptanması: Entegre Jeodezik (GNSS/InSAR) ve Sismik Verilerden Elde Edilen Kısıtlamalar) isimli makalesi uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı.

Prof. Dr. Kutoğlu ve ekibinin çalışması bilim çevrelerinde ilgi gördü. (DHA) Radar uydu verilerinden de yararlanarak hazırlanan çalışmada, Anadolu'nun doğusu ile batısı arasında farklı yönlerde bir yer hareketi olduğu, bu nedenle de Karadeniz Ereğli'den başlayıp Ankara'dan Antalya'ya kadar uzanan bir gerinim zonunun bulunduğu ifade edildi. Buna göre, bu farklı yöndeki hareketin devamı halinde milyonlarca yıl sonra Anadolu'nun doğusu ile batısının birbirinden ayrılacağı belirtildi. 'ANKARA'NIN DOĞUSU KUZEYE, BATISI GÜNEYE HAREKET EDİYOR' Türkiye'nin batıya doğru bir hareket yaptığının bilinen gerçek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Analizlerimizi derinleştirdiğimizde şunu gördük; Ankara'nın doğusunda kalan kısmı, kuzeye doğru hareket ederken, Ankara'nın batısı güneye doğru hareket ediyor. Bunun neticesinde de 0 hattı dediğimiz, haritada beyazla gösterilen bir geçiş kuşağı oluşuyor. Bu geçiş kuşağı aynı zamanda bir gerinim hattı. Bizim yaptığımız analizlerde bu gerinim hattı üzerinde bazı bölgelerde irili ufaklı geçmişten bugüne depremler olduğu görünüyor. Ama bu jeolojik süreci biraz daha uzattığımızda milyonlarca yıl sonra buradaki gerinim nedeniyle Türkiye'nin doğusuyla batısının bu zıt yönlü hareket nedeniyle ileride ayrışacağı ve birbirinden uzaklaşacağı, birbirinden kopacağı öngörüsü yapmak mümkün bu hareket devam ettiği takdirde. Güneyden Antalya'dan yukarı doğru çıkarken bu gerinim hattının Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) yaklaştığında büküldüğünü görüyoruz. Bunun sebebi de KAF'ın yılda 3 santimetre gibi ortalama bir hızla sağ yanal hareket yapması, bu hattı büküyor. Bu bükülmenin boyutuna baktığımızda, 4,5 milyon yılda meydana gelmiş olabileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.