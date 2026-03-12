AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ankara'da deprem
AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DETAYLAR PAYLAŞTI
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:39.03556 N
Boylam:32.55833 E
Derinlik:7.74 km
AFAD'ın paylaştığı son depremler şöyle:
2026-03-12 17:34:42 40.73583 33.00556 7.0 ML 1.8 Çerkeş (Çankırı)
2026-03-12 17:18:05 39.75433 30.16233 5.2 ML 0.8 İnönü (Eskişehir)
2026-03-12 17:07:26 38.8525 43.56972 11.48 ML 1.7 Tuşba (Van)
2026-03-12 16:49:37 39.13639 28.17333 6.58 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 16:40:26 38.06222 29.02417 7.04 ML 1.3 Güney (Denizli)
2026-03-12 16:36:56 39.93806 39.80583 6.96 ML 1.6 Demirözü (Bayburt)
2026-03-12 16:34:15 37.335 36.215 7.0 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2026-03-12 16:16:05 39.18194 28.33889 6.97 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 15:05:42 37.75639 36.21694 7.0 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-03-12 15:04:09 39.29133 28.08067 10.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 15:00:02 38.10778 28.99306 6.97 ML 0.7 Güney (Denizli)
2026-03-12 14:51:31 39.817 33.4115 12.9 ML 0.9 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-03-12 13:54:33 38.48444 40.28556 7.17 ML 2.0 Arıcak (Elazığ)
2026-03-12 13:22:34 39.43556 28.88056 7.0 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)
2026-03-12 13:14:26 39.30056 22.48917 6.4 MW 4.5 Larisa, Thessalia (Yunanistan)
2026-03-12 13:08:16 38.1505 44.629 7.1 ML 1.9 Salmas, West Azarbaijan (İran) - [24.94 km] Başkale (Van)
2026-03-12 13:04:29 37.69806 29.36028 6.99 ML 1.8 Honaz (Denizli)
2026-03-12 13:02:44 37.185 27.84917 7.04 ML 1.6 Milas (Muğla)
2026-03-12 12:46:32 38.51833 28.54306 7.61 ML 0.9 Kula (Manisa)
2026-03-12 12:34:15 38.12194 36.60083 7.04 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)