Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde gece saatlerinde bir otobüs durağında hareketsiz yatan 14 yaşındaki Cengiz Efe M., kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde başında mermi girişi tespit edilen çocuğun ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olay, saat 23.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar otobüs durağında hareketsiz yatan bir çocuk fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDA MERMİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 14 yaşındaki Cengiz Efe M.'nin baş bölgesinden ateşli silahla vurulduğu ve mermi kaynaklı ağır kanama olduğu saptandı. Durumu kritik olan çocuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutunamayan Cengiz Efe M., yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberin ardından olay yerinde ve çevresinde adli incelemeler yoğunlaştırıldı. Polis ekipleri, olayda kullanılan silahı belirlemek için geniş çaplı bir saha çalışması başlattı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Cengiz Efe M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın bir kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu çevredeki kamera kayıtları, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda netleşecek.

KISA KISA: DÜZCE'DEKİ TRAJİK OLAY

1. Olay nerede ve nasıl fark edildi? Olay, Aziziye Mahallesi'nde bir otobüs durağında vatandaşların hareketsiz yatan bir çocuğu fark etmesiyle ortaya çıktı.

2. Sağlık ekiplerinin ilk tespiti ne oldu? Olay yerine giden ekipler, 14 yaşındaki çocuğun baş bölgesinden ateşli silahla vurulduğunu ve mermi kaynaklı ağır yaralandığını belirledi.

3. Soruşturmada hangi ihtimaller üzerinde duruluyor? Emniyet güçleri, olayın bütün yönlerini aydınlatmak için kamera kayıtlarını inceliyor ve adli tıp raporunun sonucunu bekliyor.