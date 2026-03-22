Bayram dönüşü çilesi! 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk | A Haber'de çağrı: Acemi şoförler sol şeritten gitmesin

Tatilcilerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte şehirler arası kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması ve kamu kurumlarında mesainin başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar büyük şehirlere gitmek için dönüş yoluna geçti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bu durum, özellikle Kırıkkale-Ankara D -200 kara yolunda trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu. Kilometrelerce uzanan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri, şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki atmosferi ve son durumu aktaran A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Bayramın üçüncü günü, dolayısıyla son gün olması hasebiyle de trafik yoğunluğu bir hayli artmış vaziyette. Kırıkkale-Ankara yolu üzerindeyiz, Kırıkkale Kavşağı'ndayız ki burası kritik bir nokta, 43 ilin kesişim noktası olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

43 İLİN NABZI BU KAVŞAKTA ATIYOR

Kırıkkale'nin coğrafi olarak sahip olduğu bu benzersiz konum, tatil dönüşlerinde tüm Türkiye'nin trafik yükünü buraya çekiyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, bölgenin stratejik önemini "Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan bir nokta, aynı zamanda da İç Anadolu Bölgesi'nden Doğu illerine kadar uzanan bir nokta. Dolayısıyla birçok araç da bu güzergâhı kullanmak zorunda." sözleriyle dile getirerek, trafiğin neden bu denli yoğun olduğunu teknik detaylarıyla paylaştı.

JANDARMADAN KUŞ UÇURTMAYAN DENETİM

Yollardaki bu devasa yoğunluğa karşı güvenlik güçleri de adeta teyakkuza geçmiş durumda. Jandarma kontrol noktalarında ekipler, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için en ufak bir detayı dahi atlamıyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, denetimlerin içeriğine dair "Yoğunluk başladı, bir yandan ekipler denetimlerini sürdürüyor. An itibarıyla jandarma kontrol noktasında ekipler, trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülere sıkı bir denetim gerçekleştiriyor. Gerekli araç ve sürücülerin evraklarını inceliyor, aynı zamanda da sistemden herhangi bir eksik var mı, olumsuz bir durum var mı bunu takip ediyor." bilgilerini aktardı.

KURALLARA UYMAYANA TAVİZ YOK

Trafik akışını sekteye uğratacak her türlü olumsuzluğun önüne geçmek isteyen ekipler, kuralları ihlal edenlere karşı da yasal prosedürleri harfiyen uyguluyor. Denetimlerin sadece bir kontrol değil, aynı zamanda bir caydırıcılık unsuru taşıdığını vurgulayan A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Olası bir olumsuzluk dışında da gerekli cezai işlem uygulanıyor, bunu ifade edelim." şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ AYNI ANDA YOLA ÇIKTI

Trafiğin bu denli kilitlenmesinin tek sebebi bayram dönüşü değil; aynı zamanda okulların ara tatilinin sona ermesi de yollardaki baskıyı artırıyor. Yarın sabah itibarıyla hayatın normale dönecek olması, yollardaki araç sayısını katlamış durumda. A Haber Muhabiri Şener Çetin, süreci "Bayram tatili sona erdi dedik, bir yandan okullar, aynı şekilde ara tatil de sona erdi. Milyonlarca öğrenci yarın dersbaşı yapacak, yine kamuda çalışan kesim yarın mesaisine başlayacak. Dolayısıyla bu faktörler de birleşince dönüş yoğunluğu, geride bıraktığımız gün bayramın ikinci gününde aslında başlamıştı." sözleriyle analiz etti.

DÜN 40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dönüş yolculuğunun aslında dün itibarıyla alarm vermeye başladığı, Kırıkkale ve çevresinde yaşanan tarihi yoğunlukla kanıtlandı. Bölgedeki rekor yoğunluğa dikkat çeken A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Dün, geride bıraktığımız gün, bu noktada yoğunluk pik yapmış vaziyetteydi. Özellikle Balışeyh ilçesinden Ankara Elmadağ'a kadar uzanan 40 kilometrelik bir yoğunluk hâkimdi dün, zirve yaptığı bir noktaydı." dedi.

SÜRÜCÜLERE "SOL ŞERİT" UYARISI

Trafikteki en büyük sorunlardan biri olan şerit disiplinsizliği, Kırıkkale-Ankara hattında da kendini gösteriyor. Mikrofonumuza konuşan bir sürücü, yollardaki durumu değerlendirirken diğer şoförlere de hayati bir çağrıda bulunarak "Trafikte yoğunluk var. Acemi şoförler sol şeritten gitmesin. Sol şeridi çok işgal ediyorlar, trafik yürümüyor." dedi.

7/24 ESASLI KAHRAMANCA MÜCADELE

Bayram sevincinin matemle gölgelenmemesi için gece gündüz demeden görev yapan emniyet ve jandarma güçleri, sadece Kırıkkale'de değil tüm Türkiye'de görev başında. A Haber Muhabiri Şener Çetin, denetimlerin meyvelerini vermeye başladığını "Ekipler bayram öncesinden başlamış olduğu denetimlerine 7/24 esasına göre devam ediyor. Bu denetimler ne kazandırıyor? Elbette bir yandan akış rahatlatılıyor, bir yandan trafik güvenliği sağlanıyor, sürücülere uyarılarda bulunuluyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran aslında kazaların da önlendiğini söylemek mümkün." sözleriyle ifade ederek, denetimlerin hayati önemini bir kez daha vurguladı.

TATİL MATEME DÖNMESİN

Son olarak kurallara uymanın hayat kurtardığını hatırlatan A Haber Muhabiri Şener Çetin, ekiplerin bayram boyu süren fedakârlığını şu sözlerle özetledi: "Bilinçli sürücüler elbette riayet ediyor kurallara, trafik kurallarına uyuyor. Tabii kurallar da hayat kurtarıyor, bunu ifade edelim. Emniyet güçleri, jandarma güçleri de Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kırıkkale Kavşağı'nda da denetimlerini hız kesmeden devam ettiriyor ve bayramların o sevinci, bayram tatili mateme dönüşmemesi için 7/24 esasına göre çalışıyor."