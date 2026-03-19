Genç doktorun feci sonu! Şüpheli bulundu

Edirne’de bir rezidansta yaşayan 32 yaşındaki doktor K.Y. 9’uncu kattan düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç doktorun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de bir rezidansta yaşayan 112 Acil Komuta Merkezi'nde görevli doktor, yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Doktor K.Y. (32) yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü.

Genç doktorun ani ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. (DHA)



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.